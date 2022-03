Portugal defrontou-se esta quinta-feira, 24 de março, com a Turquia num jogo do qual saiu vitorioso e que lhe abriu portas para a final do playoff de acesso ao Mundial'2022.

Na bancada, a torcer pela Seleção Nacional, esteve a atriz brasileira Carolina Dieckmann, como a própria destacou nas redes sociais.

"Torcer por Portugal. Estando aqui e vê-lo ganhar assim, tão perto, é como dizer um OBRIGADA completo. Dedico esta viagem à minha ancestralidade portuguesa, especialmente ao meu avô materno e à minha mãe, que já não estão neste mundo, mas nunca estiveram tão próximos, profundos", escreveu a atriz.

Leia Também: Carolina Dieckmann exibe cozinha nova. "Dona de casa feliz"