Ao mesmo tempo que está a viver o primeiro ano da maternidade, Carolina Carvalho recebeu um papel de destaque na nova novela da SIC, 'Papel Principal', onde é a protagonista. Questionada por Daniel Oliveira sobre como é que consegue gerir a maternidade e o trabalho, a atriz afirmou: "É tudo uma questão de organização".

Neste momento, diz, "o papel principal da sua vida é ser mãe", mas não deixa de estar grata por poder dar vida a uma personagem que tanto gosta.

E para conseguir viver o melhor dos dois mundos, a atriz conta com a ajuda da mãe que foi morar consigo nesta fase.

No entanto, confessa, "a primeira vez que saiu para um ensaio, no carro teve uns cinco minutos em que chorou um bocadinho". "E depois pensei: 'Carol, está tudo certo, tens um filho lindo, tens a mãe que te ajuda, a família do David ajuda imenso, o David é um pai maravilhoso, a tua vida está toda certa, e tens o papel da tua vida agora", relatou.

"De repente, fiquei feliz e chego todos os dias a casa com vontade de estar com o meu filho e com vontade de voltar para o trabalho. Não podia pedir melhor", acrescentou.

Desde que é mãe, partilha, tornou-se muito mais feliz. Apesar do cansaço, uma vez que "o bebé acorda de três em três horas para comer", não deixa de destacar "a sorte que tem de ter um amor destes". "Sinto-me grata todos os dias".

"Quero que ele cresça a dizer que tem orgulho na mãe, e isso é uma responsabilidade que não sentia, e hoje em dia sinto", confessou, referindo que a parte, como por exemplo, de mudar fraldas, já não lhe foi tão estranha porque tomou conta dos irmãos mais novos.

A gravidez inesperada quando "teoricamente não podia engravidar"

Carolina Carvalho ficou "aliviada" quando soube que estava grávida, isto porque "teoricamente não podia engravidar". A atriz estava a gravar a novela 'A Serra' quando foi parar ao hospital. Devido a um problema de saúde, teve de "retirar uma trompa". "Fiz exames e a outra trompa não estava a funcionar, portanto, descobri que teoricamente era infértil e não partilhei isso com ninguém, sem ser com o David", revelou, salientando que "toda a sua vida foi a sonhar ser mãe" e "não estava preparada para aceitar isso".

"Foi uma notícia que nunca digeri, nunca me preparei para o momento em que tivesse de contar às pessoas que não podia ser mãe", desabafou, não deixando de destacar que também David Carreira sonhava ser pai.

E quando já se estava a mentalizar, um dia "teve um sonho estranho em que sonhou que estava grávida". Decidiu fazer o teste, mesmo achando que era impossível, e a melhor notícia chegou.

"Quando fiz a primeira ecografia já dava para ouvir o coração [do bebé]", recordou, tendo descoberto a gestação já numa fase avançada. "Foi um milagre, foi um presente, não tenho dúvida disso", salientou.

Carolina Carvalho descobriu a gravidez ao mesmo tempo que David Carreira e, conta, depois "da fase complicada" pela qual o companheiro passou, "viu um sorriso na cara dele que já não via há algum tempo".

"Só quero que ele seja feliz. A vida dá-nos muitas dicas de que isto não é para sempre"

Durante a gestação "engordou 18 quilos" e, sobre o parto, esteve sempre muito tranquila e queria que fosse "natural". Mas ao fim de 10/12 horas teve de fazer uma cesariana de urgência porque o "bebé estava a ficar sem batimento cardíaco".

"O momento em que ele nasce, quando metem o Lucas aqui em cima [do peito], o mundo parou. Não me lembro do que estava à volta, só me lembro de olhar para a cara dele e dizer 'não é possível'. É a melhor sensação do mundo", lembrou, confessando que "chorou muito" e que o filho "mal nasceu já estava a rir".

"Só quero que ele seja feliz. A vida dá-nos muitas dicas de que isto não é para sempre. [...] Acho mesmo que temos de ser felizes enquanto podemos", partilhou ainda, sobre os sonhos que tem para o bebé.

O grande susto que viveu com a irmã no hospital durante a gravidez

Falando do pior dia que já viveu, revelou que "recentemente teve uma situação em que achou que ia perder uma das irmãs e esse período durou algum tempo, quando estava grávida".

"Esse período foi difícil, foi duro", frisou. Estava grávida de cinco, seis meses, quando recebeu uma chamada da mãe para se ir despedir da irmã, a mesma que já tinha sofrido leucemia quando era pequena.

"Ela esteve em coma durante 21 dias", relatou, referindo que a irmã esteve internada com "septicemia e teve uma hemorragia interna". Carolina Carvalho "despediu-se dela algumas vezes", mas ao fim de quase um mês, a irmã "acordou".

"Quando ela corda, olhou para mim e perguntou como estava o bebé, percebi que estava tudo certo", lembrou, detalhando que neste momento a irmã "faz hemodiálise quatro vezes" e está à espera de um transplante de um rim. O dador será o pai, que é compatível e irá submeter-se à cirurgia em outubro.

A morte inesperada de Sara Carreira

Mas não foi só este o pior momento da sua vida. A morte de Sara Carreira, irmã de David Carreira, foi também uma fase muito difícil.

A atriz esteve sempre ao lado do companheiro: "Às vezes a maior ajuda que podes dar é só estares presente e caminhares ao lado, sem ter de fazer perguntas, sem obrigar alguém a falar. Só queria que ele não se sentisse sozinho, que era difícil. Tentava que sempre que ele olhasse para o lado, eu estava lá".

Ambos estiveram "muitas vezes em silêncio". "Nunca o iria deixar sozinho a viver uma dor que nem consigo explicar", afirmou.

"Quando eu conheço o David e toda a família, existe mesmo uma coisa de união familiar, de viverem para a família. E, de repente, quando o brilho que era o maior de todos desaparece, obviamente que tentas unir tudo, mas fica diferente. Acho que é uma dor que nunca acaba, tenho a certeza. Pergunto-me porquê? A melhor pessoa que já conheci, a mais pura, não me faz sentido e custa muito ver a dor de todos", desabafou.

Carolina Carvalho partilhou que Fernanda Antunes e Tony Carreira, pais de David Carreira, são muito "apaixonados" pelo neto Lucas. "Vejo-os sorrir para ele de uma forma que já tinha saudades de os ver. Não existe substituição de nada, mas, de repente, parece que há uma alegriazinha e isso é bom", disse.

De recordar que Sara Carreira morreu em dezembro de 2020, vítima de um acidente de carro.