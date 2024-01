A semana de Carolina Carvalho e David Carreira termina de uma forma muito especial. O casal comemora esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, o primeiro aniversário do filho Lucas.

A data foi destacada no Instagram logo pela manhã, pois a mamã não resistiu em recordar o vídeo do parto que mostrou aos seguidores no final de 2023.

"Há exatamente um ano chegaste à minha vida. Eu que sempre fui a pessoa que amou fazer anos parece que, de repente, o teu aniversário é a data mais importante do mundo inteiro. Amo-te, meu filho", escreveu.

Publicação de David Carreira© Instagram

Veja na galeria algumas imagens que o casal foi partilhando no Instagram ao longo deste primeiro ano de vida do pequeno Lucas.

De recordar que na véspera desta data especial, o papá 'babado', David Carreira, já tinha publicado um vídeo com imagens únicas onde recordava que hoje [26 de janeiro] o filho faz um ano e é também o dia do lançamento da sua nova música, dedicada a Lucas.

