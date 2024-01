Na véspera do aniversário do filho e da nova música do cantor, a atriz dedicou uma publicação ao seu amor.

David Carreira e Carolina Carvalho estão prestes a celebrar o primeiro aniversário do filho, Lucas, que faz um ano esta sexta-feira, dia 26 de janeiro. O final da semana também vai ficar marcado com o lançamento da nova música do artista, canção que dedica ao menino. E na véspera de um dia mágico, a atriz decidiu dedicar uma publicação ao companheiro. Ao publicar uma fotografia em que aparece ao lado de David Carreira, Carolina Carvalho escreveu: "O sorriso que eu amo".

© Instagram Leia Também: David Carreira mostra imagens nunca antes vistas antes de dia especial Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram