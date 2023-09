Carlos III está a terminar o verão com um evento tradicional, ao qual a família real assiste anualmente.

Pela primeira vez desde que subiu ao trono, o rei assistiu aos Braemar Royal Highland Gathering, em Braemar, na Escócia.

Este evento festivo de jogos tradicionais é uma orgulhosa exibição da herança escocesa e decorre a uma curta distância do Castelo de Balmoral, onde o soberano tem passado as últimas semanas, tal como fazia a rainha Isabel II, que despendia a maior parte do verão na Escócia, onde morreu no ano passado.

Vestido a rigor com o traje escocês, Carlos III marcou presença no evento desportivo na companhia da mulher, a rainha Camilla, da irmã, a princesa Ana, e do marido desta, Sir Timothy Laurence.

Princesa Ana, rei Carlos III e rainha Camilla © Getty Images

