Carlos Costa voltou a dar que falar na imprensa depois de meses de afastamento. O artista comentou esta semana a polémica que envolveu Maria Botelho Moniz, que viu a sua forma física ser criticada num texto de opinião, vindo a público acusar a apresentadora de lhe ter feito bullying no passado.

As declarações de Carlos Costa motivaram duras críticas de Joana Latino, que no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, referiu que a partilha do cantor seria uma tentativa de aparecer publicamente.

Criada uma nova polémica, Carlos Costa resolveu reagir e deixar claro o seu ponto de vista.

"Eu vou aparecer, vou continuar a fazer programas de televisão, vou fazer isso tudo, mas mais para a frente... E não preciso da Maria Botelho Moniz", atirou inicialmente, dando conta de que apenas tem estado longe dos holofotes públicos por estar dedicado à sua nova profissão no mercado imobiliário.

"Não preciso da Maria Botelho Moniz para nada. Vou relembrar as pessoas que sou uma figura pública por mérito próprio. E, às vezes, preciso de me relembrar a mim, porque fui tão pisoteado por pessoas como ela que eu próprio acho que não sou suficiente, e isso é lamentável. Mas a verdade é que, vou relembrar as pessoas, fiz um casting há muitos anos onde estavam 12 mil pessoas e fui escolhido para entrar. E quase ganhei o programa", disse, referindo-se ao programa 'Ídolos', que o tornou conhecido do grande público.

"Eu entrava na casa dos portugueses todos os dias, fui das pessoas mais mediáticas durante anos. Isso ninguém me tira. É mérito próprio, meus queridos, e eu não preciso da Maria Botelho Moniz para aparecer", reforçou, terminando o seu discurso explicando que apenas decidiu manifestar-se sobre a polémica que envolveu Maria Botelho Moniz por considerar que a apresentadora estaria a ter uma atitude "hipócrita".

