Carla Andrino esteve a assistir ao musical 'Company' com Antonio Banderas no Teatro Albéniz, em Madrid, Espanha, e conseguiu depois guardar um registo com o ator espanhol.

Muito feliz, a atriz portuguesa mostrou aos seguidores a fotografia que tirou ao lado de Antonio Banderas e disse: "Foi um privilégio. Obrigada vida".

A imagem foi captada pelo marido de Carla Andrino, Mário Rui.

