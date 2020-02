João Paulo Rodrigues presenteou os seguidores da sua conta de Instagram com uma memória vinda diretamente do seu baú. Trata-se de uma fotografia de infância, onde o apresentador surge no infantário.

"A espalhar charme desde mil nove e setenta e oito! Carinha de anjinho... mas depois viravam as costas...", afirmou o artista e o apresentador.

Desde logo as reações surgiram sendo que uma das que se destacou foi a de Cláudio Ramos, que comentou a publicação através de um emoji a 'rir às gargalhadas'.

Acha que João Paulo mudou muito?

Leia Também: João Paulo Rodrigues impressiona ao mostrar músculos em tronco nu