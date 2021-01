Cardi B recorreu ao Twitter para se mostrar desagradada com o custo do teste à Covid-19, referindo que é "testada quatro vezes por semana".

Na mesma rede social, a artista explicou que para trabalhar a sua equipa também é obrigada a fazer o teste, que custa cerca de 250 dólares (quase 200 euros) cada um. "Isto é realmente um negócio", afirmou.

Uma publicação que contou com várias reações, levando a artista a destacar que o teste "é grátis quando as pessoas vão ao médico". "Mas quando é para trabalhar e precisas que as pessoas façam o teste em casa, não é", detalhou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que os testes, no seu caso, são "necessários". "Se você estiver no mesmo espaço que eu e contrair o vírus, eu posso ser processada. Se eu fizer um anúncio e ficar infetada com Covid-19, a empresa pode ser processada", acrescentou.

"É tudo uma questão de não ser um responsável [pela transmissão] e é um requisito. O Governo deveria pagar pelos profissionais de saúde [mas] nós pagámos do nosso próprio bolso", continuou.

Perante tais palavras, uma internauta reagiu: "Pelos menos tem esse luxo, eu sou enfermeira e trabalho num piso Covid. Sabe quantas vezes é que somos testados?".

Mensagem que Cardi não deixou passar em branco, tendo esclarecido as suas palavras: "Bem, este tweet não é para reclamar, é sobre capitalismo! Como a Covid está a tornar-se num negócio e se isso fazia parte do plano", escreveu.

