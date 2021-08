Cardi B foi 'apanhada' à procura de uma casa com o marido, Offset, em New Jersey, no fim de semana. Grávida pela segunda vez, o que mais chamou a atenção foi a (enorme) barriga que se destacou no look colorido.

De acordo com o Page Six, a rapper, de 28 anos, escolheu para a ocasião um macacão justo Emilio Pucci. A peça encontra-se esgotada, mas pode ser adquirido o mesmo modelo com cores diferentes pelo valor de 580 dólares (490 euros).

Cardi combinou o macacão com umas sandálias Miu Miu, que custam 890 dólares (750 euros), mas a dada altura mudou de calçado e optou por uns confortáveis chinelos.

