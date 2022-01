Cardi B pode voltar a marcar pela irreverência, ousadia e criatividade muito em breve. A rapper, conhecida pela excentricidade que a caracteriza, assumiu estar a ponderar revelar através de uma tatuagem o nome do filho mais novo.

Cardi B assume que está inclinada a tatuar no rosto o nome dos dois filhos, sendo que no caso do seu rebento mais novo esta seria uma forma de tornar público o nome do bebé.

"Aleatoriamente, mas... estou 1% próxima de tatuar o nome dos meus filhos no meu rosto... eu quero realmente fazer isso", pode ler-se na sua partilha, onde deixou ainda 'escapar' que seria o queixo o local escolhido para o desenho.

Cardi B, importa recordar, é mãe da pequena Kulture Kiari, de três anos, e de um menino que nasceu há apenas quatro meses. Os dois rebentos resultam da relação com Offset.

