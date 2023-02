Britney Spears e o marido, Sam Asghari, viveram uma situação pouco feliz e que podia até ter corrido muito mal. O seu cão fugiu de casa e mordeu um idoso que se encontrava a andar de bicicleta em Thousand Oaks, local onde mora o casal.

Britney e o marido foram prontamente notificados pelo Controlo de Animais da Califórnia, segundo avança o TMZ.

O organismo entrou em contacto com a cantora, com o objetivo de garantir que a situação de fuga do cão não se repetirá.

De acordo com a mesma fonte, o idoso de 70 anos teve de ser socorrido e fazer um curativo na ferida provocada pelo animal, apesar de que, uma pessoa próxima de Britney Spears, revela que o idoso não ficou com uma mordida, mas sim uma espécie de "beliscão".

Recorde-se que Porsha, o cão, está com Britney e com o marido desde outubro de 2021.