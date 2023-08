Eva Amaral, cantora do duo Amaral, surpreendeu na noite do passado sábado durante a atuação no festival Sonorama Ribera, em Aranda de Duero, Burgos.

Antes de cantar a música 'Revolución', a artista fez um discurso de apoio às mulheres, após o qual tirou o top de lantejoulas que levava vestido, tendo cantado com o peito descoberto.

"Porque ninguém pode tirar a dignidade da nossa nudez. A dignidade da nossa fragilidade, da nossa força. Porque somos muitas. E eles não poderão passar por cima da vida que queremos herdar. Onde não tenha medo de dizer o que penso", afirmou Eva, antes de tirar e top e recomeçar a cantar.

O momento tornou-se rapidamente 'viral' nas redes sociais.