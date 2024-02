Aly Michalka revelou que está grávida ao mostrar uma fotografia que captou à beira-mar e onde a 'barriguinha' não passa despercebida.

Este será o primeiro filho da cantora da dupla Aly & AJ, de 34 anos, fruto do casamento com Stephen Ringer. O bebé deverá nascer em maio.

Na legenda da publicação que fez no Instagram, a artista contou que descobriu a gravidez em setembro do ano passado. Os papás ainda não sabem o sexo do bebé.