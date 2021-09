A família de Tyler Joseph dos Twenty One Pilots está prestes a crescer de novo. O vocalista do duo americano anunciou que a mulher, Jenna, está grávida pela segunda vez. Uma novidade que foi dada a conhecer durante a gala dos MTV Video Music Awards, no domingo.

"A minha mulher está grávida! Não queria mandar uma mensagem para toda a gente", disse o cantor, de 32 anos, enquanto estava no palco.

Um momento especial que ficou gravado e que já está a circular na Internet. Veja o vídeo abaixo:

Siga o link

De destacar que o casal deu as boas-vindas à primeira filha, Rosie Robert, em fevereiro do ano passado.

