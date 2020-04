Olly Murs, de 35 anos, foi hospitalizado após deparar-se com uma infeção grave no seu joelho. Quando ocorreu o internamento, o jurado do 'The Voice Reino Unido' tinha sido operado há apenas três meses para colocar um implante de metal no mesmo joelho.

"Quando operei a minha perna esquerda, tive que colocar uma placa. Três meses depois, a placa infetou e eu fui para o hospital. Os médicos acharam que era sépsis [infecção generalizada]. Tiveram que abrir o meu joelho novamente e as coisas ficaram feias", contou o artista na rede social Instagram.

O episódio terá ocorrido há já alguns meses, mas apenas agora Olly Murs decidiu falar sobre o tema.

