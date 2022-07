Dave Chappelle preparava-se para dar um espetáculo numa sala completamente esgotada em Minneapolis, nos Estados Unidos da América, quando soube que o mesmo acabara de ser cancelado e, posteriormente, transferido para um outro espaço.

O organizadores informaram o público, através das redes sociais, que o espetáculo não iria acontecer naquele local devido à reação de "funcionários, artistas e da comunidade local" a piadas consideradas transfóbicas pelos mesmos, proferidas em 2021 por Dave Chappelle.

Em causa está o especial 'The Closer', da Netflix, onde Chappelle diz fazer parte da equipa das "terfs" - uma sigla em inglês que significa feministas radicais trans-excludentes. Na altura, o artista chegou mesmo a ser defendido pelo CEO da plataforma de streaming apesar das várias críticas de que foi alvo.

A sala em Minneapolis onde Chappelle iria atuar, chamada First Avenue, fez parte do videoclipe da canção 'Purple Rain', de Prince, um espaço onde o artista atuou várias vezes. Também por essa razão foi pedida a alteração do espetáculo para um outro espaço.

Em maio deste ano, Chappelle foi alvo de um ataque em palco por parte de um espetador. A agressão aconteceu na sequência de uma piada.

