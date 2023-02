Camilla Parker Bowles está a preparar com pompa e circunstância a cerimónia de coroação do rei Carlos III, que irá acontecer no próximo dia 6 de maio na Abadia de Westminster.

A rainha consorte, de acordo com a imprensa internacional, contratou Bruce Oldfield, o estilista de eleição da princesa Diana, para a criação do seu vestido para esta cerimónia.

"Camilla tem uma amizade muito próxima com ele há muitos anos. Então, por várias razões, ele é a escolha natural e óbvia. Ela confia nele porque ele fez-lhe vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente", relatou uma fonte próxima de Oldfield ao Page Six.

Importa lembrar que Camilla será a primeira rainha consorte a ser coroada em quase um século de história.

Tendo em conta a escolha de Camilla, o Fama ao Minuto reuniu na galeria alguns looks de Diana que poderão servir de inspiração para o look da rainha consorte para a cerimónia de coroação.

