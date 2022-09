Foi com uma grande emoção que o carro funerário que transportava o caixão com o corpo da rainha Isabel II foi recebido na sua chegada ao Palácio de Buckingham.

Depois de uma viagem desde a Escócia, uma vez que a urna foi transportada desde a Catedral de Santo Egídio, Edimburgo, eis que o caixão ficará agora em repouso no Palácio de Buckingham, na Sala do Arco, até ser transferido para o parlamento britânico, na quarta-feira.

A urna foi recebida por vários membros da família real britânica, desde os filhos até aos netos, incluindo o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle.

Milhares de britânicos não perderam a oportunidade de ver a urna da falecida rainha ao longo do cortejo. No momento em que entrava no palácio, a rainha recebeu um sentido aplauso dos súbditos.

Recorde-se que o caixão foi acompanhado pela princesa Ana, uma das filhas da falecida monarca.

A título de curiosidade, a última vez que a rainha esteve em Buckingham foi durante a celebração do Jubileu de Platina, no âmbito da comemoração de 70 anos no trono, em junho deste ano.



© REUTERS

