Morreu o cineasta brasileiro Cadu Barcellos, noticia o G1. O realizador foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira, dia 10, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal, um amigo de Cadu refere que o crime poderá ter sido motivado pela tentativa de roubo de um telemóvel e algum dinheiro.

Cadu Barcellos chegou a gritar por socorro, mas acabou por não resistir aos "ferimentos provocados por instrumento cortante". O caso está agora a ser seguido pela Delegacia de Homicídios.

O cineasta, de 34 anos, era casado e pai de um menino de dois anos.

No campo profissional, destacou-se pela direção do filme 'Cinco vezes favela – Agora por nós mesmos' e pela colaboração com o canal 'Porta dos Fundos'.

