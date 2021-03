Depois da grande noite de sábado, 27 de março, a última gala do 'Big Brother - Duplo Impacto', os dois finalistas Bruno Savate e Joana Albuquerque recorreram ao Instagram para reagir ao fim desta aventura.

"Um obrigado do tamanho do mundo a todos pelo apoio incrível que me deram durante estes três meses", escreveu Savate que ficou em segundo lugar com 38% dos votos, tendo levado para casa 7500 euros.

Por sua vez, a grande vencedora, Joana - com 62% da votação e 20 mil euros de prémio - publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde agradece a todos os que votaram em si. Veja na galeria.

