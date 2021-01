Depois de comunicar que 'Como é Que O Bicho Mexe?' deixaria de ser emitido diariamente, Bruno Nogueira revelou o "menu desta semana".

Hoje, quarta e sexta-feira são os dias em que promete animar os serões dos portugueses, pelas 22 horas, na sua conta de Instagram.

O programa de sucesso das redes sociais regressou há uma semana, para a segunda temporada, com o propósito de devolver sorrisos em período de confinamento. Contudo, o comediante confessou que não se sente com a mesma energia com que iniciou os diretos, há um ano, pelo que decidiu deixar de aparecer com regularidade diária.

© Instagram - corpodormente

