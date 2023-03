Bruna Gomes aproveitou a subida das temperaturas para apanhar banhos de sol e desfrutar de momentos de descanso na praia.

A ex-concorrente do 'Big Brother' está no Algarve, como partilhou na sua página de Instagram ao mostrar imagens do seu dia na Praia da Rocha.

"Maravilhosa", "arrasou" ou "lindíssima sereia", estas foram algumas das reações a uma das fotografias que destacou junto dos fãs e onde aparece em biquíni. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Bruna Gomes recorda "período difícil" em que pesava 42 quilos