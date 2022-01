Bruno de Carvalho partilhou mais um momento que o marcou no âmbito do escândalo em que se viu envolvido depois de ter deixado de ser presidente do Sporting Clube de Portugal.

O empresário chegou a estar preso, experiência que relatou aos colegas da casa do 'Big Brother Famosos'.

"Só a cena macabra do ir tomar banho passado três dias. Estás num quartel que de certeza tem duche. Depois a cena do ir tomar banho foi: carrinha solar, muitos carros da polícia, dezenas de polícias de um lado e outro, eu a sair do quartel. Chego à cadeia, filas de dezenas de polícia, chego aos duches: a primeira coisa que fiz foi encostar-me à parede. Eles disseram 'não se preocupe, não é dos bandidos, é a casa de banho da polícia'. Pode desviar-se um bocadinho para tomar banho? E eles lá foram", descreveu.

Bruno sublinhou ainda que durante o tempo em que esteve detido não conseguiu dormir, sendo que a única 'regalia' que teve foi fumar.

