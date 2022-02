Como é que será o futuro de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida fora da casa mais vigiada do país e longe das câmaras? Foi precisamente sobre isto que o concorrente do reality show 'Big Brother Famosos' esteve a refletir.

Numa conversa com a namorada, que conquistou no programa, Bruno sublinhou: "Apesar do teu mau feitio, tens estado a fazer um esforço... Aí vou sentir falta das câmaras. Tens mau feitio, tens é escondido bem. Mas pronto, é o que é".

O futuro deste casal cá fora tem sido um dos pontos de maior discussão, até porque ambos tinham relações antes de entrarem no reality show.

