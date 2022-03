Bonnie Wright é agora uma mulher casada. A atriz, que interpretou Gina Weasley em 'Harry Potter', revelou no Instagram, no passado fim de semana, que deu o nó com Andrew Lococo.

Junto de um vídeo onde mostra as alianças, publicado no domingo, 20 de março, a atriz escreveu: "Ontem [19 de março] foi o melhor dia da minha vida. Graças ao meu marido".

Logo após partilhar a notícia, muitos fãs, amigos e outras estrelas 'encheram' a caixa de comentários com mensagens de parabéns.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BONNIE WRIGHT (@thisisbwright)

Mas não ficou por aqui e esta segunda-feira, 21 de março, partilhou uma fotografia captada neste dia especial.

Leia Também: Casamento para breve e segundo filho? Sara Prata conta tudo