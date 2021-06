Blaya Rodrigues desabafou com os seguidores sobre uma preocupação que tem relativa à segunda gravidez. Esta segunda-feira, a artista partilhou um texto no qual fala sobre o facto de ter colocado próteses mamárias e se, eventualmente, este será um obstáculo na amamentação do segundo filho

"Desde o início que me disseram que não iria interferir na amamentação, mas o medo sempre foi um aliado até hoje! Visto que ainda não tenho sensibilidade em algumas zonas das mamas", desabafou.

A artista afirmou que "adorou" amamentar a filha, Aura, até aos dois, e tem a intenção de fazer o mesmo com o bebé, que se chamará Theo.

"Quando engravidei do Theo, o pensamento de 'será que vou conseguir amamentar?' estava constante na minha cabeça. Quando tomava banho dava umas massagens nos seios para ver se via alguma coisa… mas nada! Estes últimos dias as mamas têm me doído um pouco mais e hoje decidi dar uma apertadela… saíram umas gotas!!! Fiquei muito contente", explicou ainda.

"Muitas pessoas me perguntam se as próteses interferem na amamentação e eu respondia sempre que… não faço a mínima! Mas acho que agora já posso ir dando umas respostas! Pelo menos já vejo uma luzinha ao fundo", rematou.

