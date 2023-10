Blake Shelton emocionou a companheira, Gwen Stefani, com o discurso que lhe dedicou no dia em que esta recebeu uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood.

O artista lembrou o momento em que conheceu Gwen nos bastidores do 'The Voice', em 2014.

"Ela não era como as outras pessoas famosas que tinha conhecido. Ela foi sozinha de carro até ao trabalho com cadeirinhas. Não tinha segurança. Veio com um bebé e dois meninos pequenos, o que na altura funcionava como segurança, porque ninguém se atrevia a aproximar. Era o caos", recorda, em tom de brincadeira.

"Ficou claro para mim que era mãe em primeiro lugar e que isso estava acima de qualquer coisa no mundo - esse era o trabalho mais importante", afirmou.

"E agora, estar aqui quase 10 anos depois de a ter conhecido, posso dizer, sem dúvida alguma, que ser mãe continua a ser a coisa mais importante da sua vida. E, posso-vos dizer, isso é raro neste meio", completa.

Recorde-se que Gwen e Blake casaram em julho de 2021. Na cerimónia estiveram presentes os três filhos da artista: Kingston, de 17 anos, Zuma, de 15, e Apollo, de nove.

