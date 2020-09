Big Sean hoje arrepende-se de ter lançado a música 'I Don't Fuck With You' e confessa que "nunca o teria feito" se soubesse que a vida de Naya Rivera teria um fim tão trágico e repentino.

Em conversa com a New York Magazine, uma entrevista que foi publicada esta terça-feira, o rapper, de 32 anos, falou sobre a morte da 'ex' e sobre o tema que há muito que é associado pelos fãs ao fim do namoro, em 2014.

"Essa é uma pergunta difícil de responder porque ainda estou a processar tudo isto", disse Sean quando questionado se se arrepende de ter lançado a música, feita em parceria com E-40.

"Não me sinto confortável a falar sobre isso porque quero respeitá-la", acrescentou.

"Ela causou um grande impacto nas pessoas e fez tantas coisas boas na sua vida e carreira que foi doloroso até mesmo ter esta [música] associada a ela", continuou o rapper, explicando que o tema "não era um insulto" à atriz.

"Ela sabia e gostou", disse. "O fim da nossa relação foi muito público, éramos jovens e nós perdoamos e mudamos a partir daí. Se eu soubesse que iria acontecer alto tão trágico, nunca teria feito a música", admitiu.

Sean e Rivera começaram a namorar em 2013 e ficaram noivos em outubro desse mesmo ano. A relação chegou ao fim em abril de 2014. Três meses depois, a atriz da série 'Glee' casou-se com Ryan Dorsey, com quem tem um filho em comum, Josey, de quatro anos, e de quem se divorciou em 2018.

Leia Também: Semanas após a morte de Naya Rivera, foi realizado o funeral da atriz