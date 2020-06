Sónia tem sido uma das concorrentes mais polémicas dos últimos dias do 'Big Brother'. Depois de ter tido uma acesa discussão com Noélia e de por causa de um comentário sobre as mulheres brasileiras ter sido destituída da liderança e nomeada automaticamente para a semana, eis que foi alvo de uma mensagem através de um avião.

No mesmo, conforme evidencia um dos moradores da casa estaria escrito "Sónia, rua já".

O vídeo partilhado pela TVI não mostra, no entanto, a reação de Sónia ao saber da mensagem... Vale ainda a pena referir que neste mesmo dia a concorrente também recebeu um avião de apoio.

Ora veja!

