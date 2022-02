A noite desta quarta-feira foi 'especial' para os concorrentes do 'Big Brother Famosos'. Isto porque se realizou a última festa desta edição do programa da TVI.

No Instagram oficial do 'BB Famosos' foram destacadas algumas fotografias que os finalistas captaram enquanto se divertiam na casa mais vigiada do país.

De lembrar que nesta final estão Mário Jardel, Marta Gil, Catarina Siqueira, Jorge Guerreiro e Kasha.

Veja as imagens na galeria.

