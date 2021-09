Mariana Teixeira, ex-namorada de Rui Pinheiro, usou as stories da sua conta de Instagram para fazer um esclarecimento quanto ao fim do seu relacionamento com o personal trainer, que entrou como concorrente para o 'Big Brother'.

"Em relação à entrada do Rui no 'Big Brother'. A nossa relação terminou", começa por referir.

"Agradeço do fundo do coração que respeitem isso e que não me mandem mensagens sobre este assunto", nota ainda.

Numa outra mensagem sublinha: "Só para esclarecer as mensagens que já estou a receber. A nossa relação já tinha terminado antes, não foi devido ao 'Big Brother', ninguém trocou ninguém. Simplesmente seguimos caminhos diferentes, não sejam maldosos. Não tenho mais nada a referir em relação a este assunto".

Mensagem deixada pela ex-companheira do concorrente Rui Pinheiro© Instagram - Mariana Teixeira

Mensagem deixada pela ex-companheira do concorrente Rui Pinheiro© Instagram - Mariana Teixeira

Leia Também: TVI leva a melhor. 'Big Brother' vence audiências em noite de estreia