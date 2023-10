Em noite de Globos de Ouro, a TVI apostou numa gala de dupla expulsão, com a emissão a começar precisamente com uma despedida.

Dulce Pinto acabou por ser obrigada a abandonar a 'casa mais vigiada do país', no culminar de uma votação que nenhum dos concorrentes sabia que iria ditar a saída de um deles do jogo.

Os participantes foram desafiados a elegerem qual dos colegas era 'a planta da casa', com Dulce Pinto a ser a mais votada. Logo depois, soube que havia sido expulsa.

Nomeados continuam Iasmin Lira, André Lopes, Rogério Parrot e Joana Sobral, sendo que um deles vai mesmo juntar-se a Dulce fora do jogo.

