É um dos desfechos mais esperados de sempre do 'Big Brother Brasil'. Sem nenhuma surpresa, Amanda tornou-se a grande vencedora da edição de 2023 de um dos reality shows mais acompanhados do mundo.

A distância percentual é a maior prova de que os espectadores estavam decididos. Com 68,9% dos votos, Amanda deixou muito para trás as duas amigas e colegas de casa. Aline conseguiu apenas 16,96%, ficando em segundo lugar, e Bruna conquistou a 'medalha de bronze' com 14,14%.

Mas afinal, o que fez com que Amanda vencesse o programa? Não tendo sido a concorrente mais ativa do jogo, a que criou mais polémicas, a que mais batalhou, nem a que foi mais resiliente, foi, sem dúvida, a que conseguiu criar maior empatia com os espectadores. A calma, a ponderação e a amizade incondicional ajudaram-na a aproximar-se do público, que nunca lhe largou a mão.

A médica, de 32 anos, conquista assim o maior prémio da história deste programa. Leva para casa 2.880.000 reais (cerca de 517 mil euros) e depois desta experiência é improvável que volte a trabalhar num hospital.

Amanda entrou na casa desconhecida e saiu como um ídolo para milhões de compatriotas, o que significa que a sua vida nunca mais será a mesma. Nascida em Campo Largo, no estado do Paraná, espera-se que corra agora o Brasil em presenças em eventos e programas de televisão, sempre sob o olhar atento dos novos fãs.

Vale lembrar que pode ver tudo o que aconteceu na grande final do 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

