Bibá Pitta continua a 'derreter' o coração dos seguidores no Instagram com imagens únicas do neto mais novo, o pequeno António, que nasceu no passado mês de maio.

Neste mais recente vídeo, o bebé aparece a segurar no biberão enquanto bebé o seu leite.

"Como é possível? Olhem só este amorzinho já a safar-se sozinho, e este olhar da mãe (conheço tão bem.... que saudades)", escreveu a avó 'babada' na legenda do vídeo onde podemos ver o menino ao colo da mãe, Maria Pitta Paixão.

Veja as imagens na galeria.

