"Hoje há festa cá em casa, pessoal, e dupla". Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 29 de janeiro, tendo assinalado publicamente o aniversário do neto mais velho, Duarte, e do filho Salvador.

"Parabéns aos dois amores da minha vida. Filho e neto, tio/padrinho e sobrinho foram abençoados e fazem anos no mesmo dia. O Salvador faz 25 e o Duartinho oito. Não é lindo? Não é uma bênção?", escreveu a figura pública.

"Que este novo ano vos traga muito amor, muita saúde e que a vossa amizade seja para a vida. Que este dia seja tão especial para os dois como é para mim. Tanto orgulho em ti, meu filho querido Salvador. Tanto amor junto e que sorte eu tenho de ser mãe/avó dos dois. Sejam felizes… sempre comigo nesta caminhada linda que é a vida. Amo-vos muito. Tenham um dia super feliz", completou.

