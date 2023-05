A família de Bibá Pitta termina em festa. O filho do meio de Maria Pitta Paixão, António, completa três anos esta sexta-feira, dia 19 de maio.

Como seria de esperar, Bibá não deixou passar em branco a data e fez uma publicação no Instagram.

"Hoje é dia de festa!!! O meu Toninho faz três aninhos!!! Bebé mais querido e doce d’avó!!! Amor pequenino. Foste dos melhores presentes que a tua mãe me deu para saborear", começou por escrever na legenda de um vídeo carinhoso vídeo onde aparece com o neto num parque infantil.

"O amor mais querido e doce que alguma vez imaginei sentir. Amo-te muito, meu querido Toninho. Parabéns a você, nesta data querida... Vamos festejar…Vai ser um dia em cheio. A avó está a chegar", rematou.

De recordar que além de António, Maria Pitta Paixão (filha de Bibá) é ainda mãe de Duarte e Piedade. As três crianças são fruto do casamento com Guilherme Paixão.

