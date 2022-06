Bernardo Sousa e Bruna Gomes deram uma entrevista em conjunto no programa ‘Em Família’, da TVI.

Rúben Rua, um dos apresentadores, aproveitou a ocasião para perguntar se os ex-concorrentes do ‘Big Brother’ já pensavam no futuro a dois, isto é, em casar e ter filhos.

“Casar sim”, disse a influencer brasileira, palavras com as quais Bernardo concordou.

Por seu turno, filhos também estão nos planos: “É o meu sonho. Se não for contigo [Bernardo], nem que seja sozinha”, disse Bruna.

Entretanto, o casal revelou que até já tem nomes para as crianças: Caetana, se for menina e António José, se for menino.

Veja o momento.