Benedita Pereira esteve esta quinta-feira no programa 'Júlia', da SIC, onde conversou com Júlia Pinheiro sobre o seu percurso de vida.

Numa rara ocasião, a atriz falou sobre a relação com o marido Francisco Eduardo Cruz e lembrou o casamento de ambos. O casal oficializou a relação há quatro anos e em segredo, sem que ninguém soubesse que o iam fazer.

"Nem os meus pais sabiam… Foi de um dia para o outro", contou.

Em seguida, Benedita revelou como conheceu o companheiro: "Descobri-o em Lisboa, apesar dele não ser de Lisboa. É de Aveiro e também estudou no Porto. Aliás, ele conhece mais pessoas do Porto do que eu, o que é estranho. Ele é artista e além de termos um filho em comum, e de sermos casados, temos também projetos em comum, complementamo-nos", assegurou.

Benedita e Francisco, recorde-se, são pais do pequeno Álvaro, que tem atualmente dois anos.

