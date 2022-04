Rúben Vieira fez uma sentida homenagem à avó, Sofia, na sua conta de Instagram, uma vez que já passaram dois anos desde que esta morreu. Partilhando um bonito retrato no qual posam os dois, Ben - como carinhosamente é tratado - escreveu:

"Faz hoje 2 anos que fomos privados de nos abraçar como tantas vezes fazíamos. 2 anos sem ouvir os teus vernáculos maravilhosos que tanto sentido me faziam e ao mesmo tempo tanto me divertiam. Guardo comigo todas as tuas histórias e todas as nossas conversas, algumas delas tontas mas faziam parte da nossa essência. 2 anos de saudade… serás sempre a minha eterna namorada".

Palavras de ternura às quais os seguidores do comunicador da TVI não ficaram indiferentes.

