Ben Affleck e George Clooney construíram uma bonita amizade durante as gravações do filme 'Tender Bar'. Affleck elogiou Clooney - o realizador da trama - durante uma entrevista à revista People, na qual referiu que lhe era permitido passar bastante tempo com os filhos, mesmo em época de maior trabalho.

"A minha vida mudou muito. Quando tive filhos tornou-se claro que a minha prioridade era passar tempo com eles", confessou Ben.

"O George foi espetacular nesse sentido. Também é pai e dava-me os fins de semana ou deixava-me sair mais cedo. Ele percebeu realmente o quão importante era para mim ver os miúdos", sublinhou.

A estrela notou ainda que faz questão que todos os momentos que passa com as crianças tenham significado.

Note-se que Ben Affleck é pai de três filhos - Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12 e Sam, de nove - frutos do anterior relacionamento com Jennifer Garner.

