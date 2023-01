Ben Affleck teve na manhã de terça-feira uma missão arrojada, que desempenhou com toda a dedicação e de sorriso no rosto. O ator esteve no drive-through de um café da cadeia Dunkin, em Medford, Massachusetts.

Lisa Mackay esteve entre as clientes surpreendida, tendo sido servida pelo ator.

A cliente assegura que foi muito bem tratada e que o Affleck foi "muito, muito engraçado" e "super simpático".

O momento ficou registado em imagens, sendo que algumas delas mostram ainda a presença de Jennifer Lopez - mulher de Ben Affleck.

Não se sabe até ao momento o motivo da iniciativa. O ator é uma fã assumido da Dunkin' Donuts, o que leva a crer que poderá trata-se de uma futura campanha publicitária.

