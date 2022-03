Bella Hadid, de 25 anos, tornou-se o assunto do momento na imprensa internacional depois de ter brilhado num dos últimos desfiles da Paris Fashion Week 2022.

A dar que falar estão dois dos looks com os quais a modelo desfilou na passarela. Bella exibiu as suas curvas em topless, com vestidos totalmente transparentes.

Espreite a galeria para ver as imagens que marcaram o desfile.

