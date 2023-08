Tal como é tradição na realeza britânica, após o casamento, William e Kate, que disseram o 'sim' a 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, foram à varanda do Palácio de Buckingham saudar a multidão que os aguardava.

Nessa altura, o jovem casal beijou-se duas vezes, um momento que foi fortemente aplaudido pelos fãs da realeza.

No entanto, o segundo beijo dos agora príncipes de Gales tornou-se 'viral' nas redes sociais nos últimos dias e tudo porque há quem diga que conseguiu decifrar o que é que o príncipe disse à mulher antes de a beijar novamente.

"Shall we do one more?" [Damos mais um?], terá sido o que o filho mais velho de Carlos III terá perguntado a Kate antes do segundo beijo.

De recordar que é comum que quando um novo casal vai à varanda do Palácio de Buckingham após o enlace se beije uma vez. O segundo beijo dos agora príncipes herdeiros não estava planeado e surpreendeu os presentes.

Leia Também: Kate, Harry, Meghan... descubra os verdadeiros nomes da realeza britânica