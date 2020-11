Beatriz Gosta, que anunciou recentemente estar grávida do primeiro filho, já sabe qual o sexo do bebé. A grande novidade será anunciada da mesma forma que a gestação: em direto no programa '5 Para a Meia-Noite'.

"Neste programa iremos fazer uma grande revelação: Beatriz Gosta vem a estúdio para anunciar ao mundo o sexo do bebé", anuncia a RTP ao promover o programa desta quinta-feira, dia 19 de novembro.

Neste revelador '5 Para a Meia-Noite', a apresentadora Inês Lopes Gonçalves estará ainda à conversa com Pedro Pinto, David Carreira e Valter Hugo Mãe.

