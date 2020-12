Bárbara Guimarães não poderia estar a desfrutar mais da sua nova vida no campo. Ainda esta sexta-feira, dia 4, por exemplo, a apresentadora partilhou um bonito retrato no qual aparece a fazer uma caminhada com os filhos pela natureza.

"Ar puro logo pela manhã. Não há chuvisco que trave as caminhadas! Bom fim-de-semana para todos", escreveu na legenda da publicação.

Importa recordar que Bárbara é mãe de Dinis Maria, de 16 anos e Carlota Maria, de 10, ambos frutos do anterior relacionamento com Manuel Maria Carrilho.

