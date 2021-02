Bárbara Guimarães aproveitou a manhã de sol que se fez sentir este domingo para tratar da sua horta e colocar, como tanto gosta, "as mãos na terra".

"A minha horta ainda está viçosa! Não há nada como um dia de sol para meter as mãos na terra e nas minhas couves. Renasço", começa pode declarar a apresentadora, que desde há uns anos passou a viver no campo.

Ainda que distraída com as suas tarefas, Bárbara não deixa de pensar na situação atual que vivemos devido à pandemia de Covid-19 e aproveita para deixar uma mensagem de esperança aos seguidores: "E farto-me de pensar. Queria tanto que já estivéssemos todos bem. E como no filme 'E tudo o vento levou', também eu

digo: 'no fim de tudo, amanhã será outro dia'".

Bárbara Guimarães, recorde-se, passou a viver no campo devido ao seu namoro com Carlos Pegado. Relação que, dizem os rumores, pode ter terminado nos últimos meses.

