Bárbara Guimarães esteve à conversa com uma das melhores amigas, Rute Galante, momento que foi transmitido no programa de Júlia Pinheiro esta quinta-feira, 9 de maio.

Com uma amizade de décadas, as duas lembraram momentos marcantes por que passaram sendo que um deles aconteceu no funeral da avó da apresentadora, que morreu recentemente.

"Estava no velório da minha avó e vejo-te a entrar com o 'exército', as amigas todas, um grande ramo de flores… Fiquei sem ar", confessa Bárbara.

Não ficando indiferente à emoção de Bárbara, que ficou de lágrimas nos olhos, Rute afirmou: "Sei que foi uma das tuas maiores perdas".

Entretanto descreveu um momento do funeral que, na sua perspetiva, demonstrou a "força" de Bárbara: "Tu agarraste o caixão da tua avó e chamaste a tua irmã. [...] Não pensei que tivesses coragem de fazer isso", confessa.

Reconhecendo o "privilégio" de ter tido avó até aos 50 anos, a comunicadora notou que as saudades não passaram, pelo contrário. "Ficamos sempre a pensar 'onde é que ela está?'. E depois é aquele telefonema que não fazemos", adianta.

