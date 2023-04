Bárbara Bandeira 'declarou-se' publicamente ao companheiro, o também artista Richie Campbell, através da sua página de Instagram.

A cantora publicou nas stories um pequeno vídeo que foi gravado durante um concerto de Richie Campbell e escreveu: "Melhor do mundo". Às palavras juntou um emoji em forma de coração.

No vídeo, o artista aparece ao piano a cantar o tema 'Do You No Wrong'. Veja o vídeo na galeria.

