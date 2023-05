Elisabete Moutinho e o namorado desfrutaram na última semana de uma viagem muito especial. O casal foi de babymoon, as últimas férias fora do país antes do primeiro filho de ambos nascer.

A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' e Pedro Pinto escolheram Punta Cana, na República Dominicana, para dias de sol, praia e muito descanso.

Através das redes sociais, Elisabete partilhou com os seguidores do Instagram as melhores imagens destas férias 'a três'.

Espreite a galeria para ver as imagens, que mostram a barriguinha de grávida da antiga participante da 'Casa dos Segredos'. O bebé que está a caminho, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre o casal.

